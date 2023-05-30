İzmir'de Uyuşturucuya 1 Haftada 72 Tutuklama

İZMİR'de, son 1 haftada düzenlenen 58 uyuşturucu operasyonunda 72 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kent genelinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında 58 operasyon yapıldı. 122 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 696 gram esrar-skunk, 2 kilo 760 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 642 ecstasy, 2 bin 48 captagon, 7 bin 372 adet sentetik ecza, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek, 112 adet tabanca veya tüfek fişeği, suçtan elden edilen 69 bin 140 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si şüpheli tutuklandı.