İzmir'de kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan M.S.A. tutuklandı. Ekipler evde ve bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.A'nın (30) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Evin ardından bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel