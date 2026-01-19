Haberler

İzmir'de kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan M.S.A. tutuklandı. Ekipler evde ve bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.A'nın (30) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Evin ardından bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
