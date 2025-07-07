İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve baskın düzenledi.

Aramalarda 3 tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 15 silah parçası, 45 fişek, 1537 uyuşturucu hap, 13 gram esrar, 90 gram yaş Hint keneviri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri F.K. ile yeğeni Y.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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