İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve baskın düzenledi.

Aramalarda 3 tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 15 silah parçası, 45 fişek, 1537 uyuşturucu hap, 13 gram esrar, 90 gram yaş Hint keneviri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri F.K. ile yeğeni Y.G'yi gözaltına aldı.