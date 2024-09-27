İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda, 238 adet sentetik ecza hap olarak bilinen uyuşturucu hap, 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 10 kişi de yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, sokakta park halinde bulunan motosikleti çalmaya çalışan O.U., O.M. ve Y.M. suçüstü yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirilirken, çaldıkları motosiklet ile birlikte emniyete götürüldü. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphe üzerine durdurdukları E.K. ve A.C.B.'ye yapılan üst aramasında 238 adet sentetik ecza hap olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. E.K. ve A.C.B., ele geçirilen sentetik ecza maddeleri ile birlikte polis merkezine teslim edildi.

BERBERDE YAKAYI ELE VERDİ

Aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise, 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A., evinin karşısındaki bir berberde tıraş olduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A.'nın cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Ekipler çalışmalarında, 21 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve otomobil ile ilçede gezdiği bilgisini aldığı A.Ö.'yü, sıkı takip sonucu yakalayarak gözaltına alırken, yolda şüphe üzerine durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Ü.Ç.'nin de 4 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının tespit edilmesinin ardından polis merkezine götürdü.

3 GASP ŞÜPHELİSİ POLİSTEN KAÇAMADI

İlçenin birçok noktasında araç denetimi de yapan ekipler, toplamda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, bir süredir birden fazla gasp olayına karışan 3 şüpheli ise yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, gözaltına alındı.