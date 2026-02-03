Karabağlar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Karabağlar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.K., düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 93 gram kokain ve 40 fişek bulunuyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin (24) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen baskında 93 gram kokain, 40 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel