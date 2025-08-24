İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.G. isimli zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve nakit paralar dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adrese düzenlediği baskında 1332 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 226 bin 650 lira ele geçirdi.
Adreste bulunan H.G. (36) N.Y. (17), S.A.K. (35) ve Ş.Ö. (54) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A.K. ve Ş.Ö. serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.