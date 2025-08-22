İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Konak ilçesinde yapılan operasyon sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.G. gözaltına alındı ve tutuklandı. Ekipler, zanlının evinde uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.G'nin (33) yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel