İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan S.M. (32), ekiplerce sokakta yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 305 sentetik ecza bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu saklanan eve baskın

Tutuklu S.M.'nin uyuşturucu maddeleri ağabeyi S.M. (40) ve yeğeni E.M. (22) ile Buca ilçesindeki bir eve sakladıkları bilgisine ulaşan polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 18 bin 652 sentetik ecza ele geçirildi.

Adreste yakalanan S.M. ve E.M, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.