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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi, yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda esrar, kokain ve kenevir ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çeşme ve Seferihisar Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirlikleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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