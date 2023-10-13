İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde özellikle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede diğer suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürürken, uyuşturucu tacirlerine yönelik sıkı takiplerine de devam ediyor. Ekipler tarafından 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda ilk olarak Y.B. ve T.A.D. isimli şahısların yapılan kontrolleri sırasında üzerlerinden çıkan toplam 6.5 gram esrar maddesine el koydu. Şahısların maddeleri temin ettikleri iş yerinde yapılan aramada, 1 hassas terazi, 20 adet kilitli poşet içerisinde 54,9 gram esrar maddesi, iş yerinde bulunan B.T.'nin ise elinde bin lira nakit para ve 3 adet kilitli poşet içinde 6.3 gram esrar ele geçirildi.

İş yeri ve evlere zehir baskını

Öte yandan ekipler, Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan iş yeri ve eklentisinde yapılan aramada; 2 bin 307 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü, 3 tüfek, 3 bıçak, 47 fişek, 49 adet kartuş ve 2 defter buldu. Çalışmaları sürdüren polis, H.B. adli bir kişinin ikametinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine takip başlattı. Adreste yapılan aramada, 284 adet sentetik ecza ürünü ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adrese gelen bir taksinin içerisinde yapılan aramada ise, 14 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza ürünü yakalandı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR