Uyuşturucu şüphelileri 282 bin sentetik eczayı sahte faturayla temin etmiş - Haberler

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Uyuşturucu şüphelileri 282 bin sentetik eczayı sahte faturayla temin etmiş

AA - Güncel
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 282 bin 117 sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 282 bin 117 sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni araçların tahsisi dolayısıyla düzenlenen törende açıkladığı "sentetik ecza" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İzmir polisi, Mersin'den kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik eczayı kente getirdikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Bornova ve Konak ilçelerinde 3 araca yönelik operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ve bazı evrak ile faturalar ele geçirildi.

İncelemede sentetik eczanın sahte faturalarla temin edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu D.D. (29) ile A.E. (42), M.G.(42) ve S.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Güncel

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