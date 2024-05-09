İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
İzmir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 sentetik ecza, 9 bin 850 uyarıcı hap, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
İzmir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Çiğli, Bornova ilçelerinde belirlenen adresler ile şehirlerarası otobüs terminalindeki 2 otobüse baskın düzenledi.
Aramada 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 sentetik ecza, 9 bin 850 uyarıcı hap, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.