İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Çiğli, Bornova ilçelerinde belirlenen adresler ile şehirlerarası otobüs terminalindeki 2 otobüse baskın düzenledi.

Aramada 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 sentetik ecza, 9 bin 850 uyarıcı hap, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.