İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasındaki kargo paketlerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine belirlenen bu adres ile Buca, Gaziemir, Konak ve Urla ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Aramada, 52 kök kenevir bitkisi, 28 kilo 647 gram esrar-skunk, uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 24 bin 454 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 3 tüfek ve silahlara ait 136 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para el ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.