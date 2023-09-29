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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 76 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 147 şüpheliden 76'sı tutuklandı. Operasyonlarda 19 kilo 647 gram esrar, 1 kilo 404 gram sentetik uyuşturucu, 18 bin sentetik ecza, 15 hassas terazi, 7 tüfek, 9 tabanca, silahlara ait 198 fişek ile suçtan elde edilen 97 bin 500 lira ele geçirildi.