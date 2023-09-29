İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 76 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 147 şüpheliden 76'sı tutuklandı. Operasyonlarda 19 kilo 647 gram esrar, 1 kilo 404 gram sentetik uyuşturucu, 18 bin sentetik ecza, 15 hassas terazi, 7 tüfek, 9 tabanca, silahlara ait 198 fişek ile suçtan elde edilen 97 bin 500 lira ele geçirildi.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 147 şüpheliden 76'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 17-23 Eylül 2023 tarihleri arasında kent genelinde 72 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 147 şüpheliden 76'sı tutuklandı. 39 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerdeki aramalarda 19 kilo 647 gram esrar, 1 kilo 404 gram sentetik uyuşturucu, 18 bin sentetik ecza, 15 hassas terazi, 7 tüfek, 9 tabanca, silahlara ait 198 fişek ile suçtan elde edilen 97 bin 500 lira ele geçirildi.