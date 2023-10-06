İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 65 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 15 Eylül ve 6 Ekim 2023 tarihleri arasında; Aliağa, Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde operasyonlar yapıldı.

Baskınlarda toplam 65 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda; 7 bin 831 gram kubar esrar maddesi, 2 bin 977 kök kenevir bitkisi, 717 adet sentetik hap, 84 gram metamfetamin maddesi, 5 gram kokain maddesi, iki adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 4 adet şüpheliler tarafından yerleştirilen fotokapan cihazı, 740 bin adet/dal bandrolsüz boş makaron, 2 bin 100 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. - İZMİR