İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 64 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ilçelerde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi, 64 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçeler ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirildi, 64 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.