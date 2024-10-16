İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin ekim ayının ilk yarısında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik 1-15 Ekim tarihleri arasında çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler F.S., H.C., H.K., İ.K., N.A. ve S.Y. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.