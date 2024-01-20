İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, bin 118 sentetik uyuşturucu, 223 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain ile hassas terazi ve 16 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.S.Ö, M.Y, H.Y, A.Ş ve D.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.