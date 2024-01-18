İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.A, M.G, E.B, Y.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden C.A, M.G, E.B, ve Y.K. tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.