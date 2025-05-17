İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12-15 Mayıs tarihleri arasından Karşıyaka, Konak ve Karabağlar bölgelerinde uyuşturucu operasyonları yaptı.

Yapılan aramalarda, 173 gram bonzai, 6 bin 617 sentetik uyuşturucu hap, 3 kilo 150 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden birinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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