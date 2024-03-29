İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.