İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'de, polis ekiplerince 1 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu ele geçirilirken, 36 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, uyuşturucu satışına yönelik 58 operasyon gerçekleştirdi. 77 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 41'i serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 599 gram esrar, 353 gram kokain, 478 gram metamfetamin, 3 bin 358 ecstasy, 179 bin 44 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 10 hassas terazi, 5 tüfek, 11 tabanca, tüfek ve tabancalara ait 130 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 117 bin 35 TL ele geçirildi.(DHA)