İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı. Operasyonlarda 44 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 124 gram esrar, 1842 sentetik ecza, 110 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, 3 tabanca, 1 tüfek, 106 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elde edilen 33 bin 150 lira ele geçirildi.