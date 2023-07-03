İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı. Operasyonlarda 44 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 124 gram esrar, 1842 sentetik ecza, 110 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, 3 tabanca, 1 tüfek, 106 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elde edilen 33 bin 150 lira ele geçirildi.
İzmir'de, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Haziran-1 Temmuz'da, kent genelinde 35 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı.
Adreslerdeki aramalarda 44 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 124 gram esrar, 1842 sentetik ecza, 110 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, 3 tabanca, 1 tüfek, 106 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 33 bin 150 lira ele geçirildi.