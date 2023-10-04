İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 24 kilogram esrar-skank ile 29 bin 904 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Karabağlar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 2 ev ve 1 otomobilde arama yapıldı. Aramalarda toplam 24 bin 60 gram esrar ve skunk, 29 bin 904 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.