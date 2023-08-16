İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda otomobilde yapılan aramada 19,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S, R.A. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.