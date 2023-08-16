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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda otomobilde yapılan aramada 19,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S, R.A. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalananh 3 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramada 19,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, R.A. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Narkotik Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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