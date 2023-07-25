İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 27 Kişi Tutuklandı

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 94 şüpheliden 27'si tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 661 gram kokain, 931 gram esrar, 714 gram eroin, 12 bin 808 sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 94 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Temmuz'da, kent genelinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 27'si cezaevine gönderildi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 661 gram kokain, 931 gram esrar, 714 gram eroin, 12 bin 808 sentetik ecza, 1111 uyarıcı hap, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 4 tüfek, 6 tabanca, 72 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 23 bin 640 lira ele geçirildi.