Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank esrar maddesi ve 2 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank esrar maddesi ve 2 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde H.Y. ve Z.Ö. adlı 2 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, 10 kilo 350 gram skank esrar maddesi ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title