İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
İzmir Buca'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin tuvalete dökmeye çalıştığı 326 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.A.S. tutuklandı, M.H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca'da bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Operasyonda şüphelilerin tuvalete dökmeye çalıştığı 326 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adreste yapılan aramada 1 gram kokain, 2 gram eroin, 20 uyuşturucu hap bulundu.
M.A.S. ve M.H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. tutuklandı, M.H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.