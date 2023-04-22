İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabağlar ilçesindeki narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 4 şüpheli, uyuşturucu alışverişi yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 bin 736 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 207 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.