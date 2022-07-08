İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.E. ile M.K'nin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan H.E. ile M.K. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel