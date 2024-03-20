İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. (49) ve E.D. (39) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, K.U. (59) ve S.D. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.