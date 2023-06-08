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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 179 bin 620 hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 179 bin 620 hap ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 179 bin 620 hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 179 bin 620 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Aramada, 179 bin 620 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

Operasyon kapsamında S.Y. ve Ö.Ö, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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