İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 adreste çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin 10 farklı adrese düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirirken, gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Narko Alan timleri, 11-18 Haziran tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Konak genelinde 10 farklı iş yeri ve ikamete düzenlenen operasyonlarda; 74,05 gram bonzai, 1,28 gram kokain, 878,18 gram metamfetamin, 4 bin 769 sentetik hap, 3 kilo 743,19 gram esrar, 2 hassas terazi, 181 bin 100 Türk lirası, pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca hakkında 5 yıl ve 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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