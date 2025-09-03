Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Tutuklama

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 180 kilogram kubar esrar ve 1878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 180 kilogram kubar esrar, 1878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.????????

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
