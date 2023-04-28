İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen H.B'nin yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin bulunduğu araç, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 209 gram metamfetamin, 12 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.