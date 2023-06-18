İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İZMİR'in Menderes ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes'te bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 850 gram esrar, 11,30 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 tabanca ve fişek, uzun namlulu silah ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 68 bin 500 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.