İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları G.G'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, bir miktar esrar maddesi, metamfetamin ile 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 940 lira ele geçirildi.
Operasyonda G.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel