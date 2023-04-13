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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları G.G'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, bir miktar esrar maddesi, metamfetamin ile 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Operasyonda G.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Hisarcık Bergama İzmir Güncel Haberler

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