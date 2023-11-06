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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.