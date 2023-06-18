İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Menderes ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskında ise 850 gram esrar, 11,30 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 tabanca ve fişek, uzun namlulu silah ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 68 bin 500 lira ele geçirildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adrese yaptığı baskında 850 gram esrar, 11,30 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 tabanca ve fişek, uzun namlulu silah ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 68 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. ???????