İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskında ise 850 gram esrar, 11,30 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 tabanca ve fişek, uzun namlulu silah ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 68 bin 500 lira ele geçirildi.