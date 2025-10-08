Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan A.P. ve E.Ç, 126 kağıda emdirilmiş 50 bin içimlik sentetik uyuşturucuyla tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, A.P. ve E.Ç'nin yanlarında bulundurdukları poşette yapılan aramada 126 kağıda emdirilmiş, 50 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
