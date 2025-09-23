Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kardeş Gözaltında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.Y. ve ağabeyi B.Y. gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin 985 uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evlerine düzenlenen operasyonda 5 bin 985 uyuşturucu hap ele geçirilen E.Y. (26) ve ağabeyi B.Y. (32) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu sattığı belirlenen E.Y. ve ağabeyi B.Y.'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 5 bin 985 uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki kardeş gözaltına alındı.

Şüpheliler E.Y. ve B.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
