İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 900 gram bonzai, 48 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de bir eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, E.D. (26) ve İ.D. (24) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün çalışma yaptı. Ekipler, E.D. ve İ.D.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 900 gram bonzai, 48 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda E.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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