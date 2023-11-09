İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde Güven Timleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 4 kilo 80 gram metamfetamin, 170 gram esrar, kokain, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Güven Timleri tarafından iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.A. ve B.S. adlı iki şüphelinin adreslerini belirledi. Harekete geçen ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 80 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 11 fişek içime hazır halde kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.A. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR