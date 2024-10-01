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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Kokain ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Kokain ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi. Baskında 5 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışına yönelik materyaller de bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Aramalarda, 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 648 sentetik ecza, 5 tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk izmir Buca Suç

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