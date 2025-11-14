Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde 6 kilo 940 gram bonzai ve 750 gram bonzai ham maddesi ile yakalanan S.E. tutuklandı. Operasyon, sokak satıcılarına uyuşturucu dağıtımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirildi.

İZMİR'de, evinde 6 kilo 940 gram bonzai ve 750 gram bonzai ham maddesiyle yakalanıp gözaltına alınan S.E., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağının belirlenmesi üzerine, önceki gün söz konusu eve operasyon yapıldı. Evde 6 kilo 940 gram bonzai ve 750 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.E., emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen S.E., tutuklandı.

