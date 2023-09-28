İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı 14 Mayıs Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik incelemesinde adının B.B. olduğu belirlenen kişinin üzerinden çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR