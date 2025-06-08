İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bornova ilçesinde yapılan polis operasyonunda, 2 kişinin üzerinde 900 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 54 bin 700 TL ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 900 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 54 bin 700 TL ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Altındağ semtinde yol kenarında 2 kişiden şüphelenen ekipler, durdurup, üzerlerinde arama yaptı. Aramada şüphelilerin üzerinde 900 gram metamfetamin ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 54 bin 700 TL ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E. ve T.K., gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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