İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 13 kilo 173 gram esrar, 2 kilo 740 gram kokain, 34 bin 565 sentetik ecza hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 7 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel