İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 kilo 870 gramı esrar olmak üzere farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kilo 870 gramı esrar olmak üzere farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çiğli ilçesinde belirlenen 7 eve 25 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 870 esrar, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.