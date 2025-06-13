İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 79 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 79 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Aramalarda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli K.C.Ü. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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